Myśl Polska: Киев считает Варшаву своим врагом, и из этого нужно сделать выводы

Myśl Polska: Украина выбрала Польшу в качестве своего главного врага Myśl Polska: Киев считает Варшаву своим врагом, и из этого нужно сделать выводы

Москва23 июн Вести.Скандал между Киевом и Варшавой, связанный с прославлением деятелей ОУН (Организация украинских националистов; признана экстремистской и запрещена в России), показал, что главный враг Польши — не Россия, а Украина.

Киев выбрал Варшаву в качестве врага, и теперь ей нужно готовиться к агрессии с его стороны, пишет газета Myśl Polska.

Украина сделала свой выбор. Она доказала, что мы, поляки, всегда были ее главным врагом, даже более главным, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы. К сожалению, они могут оказаться разрушительными для значительной части наших соотечественников говорится в публикации

По мнению издания, украинский конфликт завершится поражением Киева. В то же время "у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира" и украинские деморализованные и дегуманизированные военные.

Польша, некогда благодетель и покровитель Украины, может быстро стать жертвой киевской хунты. Единственный способ предотвратить это — увеличить наш потенциал и снизить риски. Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, давайте подготовим ее к вполне вероятной войне с Украиной отмечается в статье

Также в публикации предлагается не проводить "политику двух врагов", и, раз Киев уже сделал свой выбор, Варшаве следует сделать свой и улучшить отношения с Москвой, прекратив абсурдные и бессмысленные жесты враждебности.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ИС "Вести" предположил, что текущее обострение отношений между Украиной и Польшей может затянуться на год-полтора. По его мнению, обострение конфликта может повлиять на украинских беженцев, которые пребывают в Польше.

Взаимоотношения между Украиной и Польшей обострились после решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла.