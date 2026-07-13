Глава польского Минобороны: украинцы должны вернуться на родину для службы в ВСУ

Глава Минобороны Польши хочет вернуть украинцев призывного возраста на родину Глава польского Минобороны: украинцы должны вернуться на родину для службы в ВСУ

Москва13 июл Вести.За возвращение украинцев призывного возраста из Польши на родину выступил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. По его мнению, уехавшие от мобилизации мужчины должны вернуться на Украину для службы в ВСУ.

Об этом Владислав Косиняк-Камыш заявил на пресс-конференции в польском оборонном ведомстве, которую транслировал телеканал TVP Info. Все украинцы, подчеркнул министр, разъезжающие на люксовых автомобилях и нарушающих общественный порядок, должны быть депортированы.

Все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине. Они обязаны защищать свою родину заявил Косиняк-Камыш

Глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно уже обращался к Евросоюзу с просьбой вернуть украинцев на родину. Это объясняется тем, что ВСУ испытывают кадровый голод.

Только в Константиновке осталось порядка 13,5 тысячи тел украинских военнослужащих, отметил глава ДНР Денис Пушилин. Киев отказался их забрать с поля боя.