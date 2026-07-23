Российская армия освободила Белицкое в ДНР Минобороны: ВС РФ освободили Белицкое в ДНР

Москва23 июл Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили город Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что населенный пункт был освобожден усилиями "Центральной" группировки войск.

Подразделениями группировки "Центр" освобожден населенный пункт Белицкое Донецкой Народной Республики говорится в заявлении

Как уточнили в оборонном ведомстве, в настоящий момент проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских боевиков, прячущихся в подвалах зданий.

Ранее под контроль российской армии перешли населенный пункт Артельное в Харьковской области и село Благодатное в Запорожской области.