Москва23 июлВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили город Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что населенный пункт был освобожден усилиями "Центральной" группировки войск.
Подразделениями группировки "Центр" освобожден населенный пункт Белицкое Донецкой Народной Республикиговорится в заявлении
Как уточнили в оборонном ведомстве, в настоящий момент проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских боевиков, прячущихся в подвалах зданий.
Ранее под контроль российской армии перешли населенный пункт Артельное в Харьковской области и село Благодатное в Запорожской области.