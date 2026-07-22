Москва22 июл Вести.В возрасте 60 лет ушел из жизни Максим Сырников - известный кулинар, историк русской кухни и ведущий программы "Монастырская кухня" на канале "Спас". Об этом сообщил публицист Егор Холмогоров в своем Telegram-канале.

По его словам, Сырников был не только теоретиком и практиком русской кулинарии, но и пламенным патриотом, защитником русской культуры.

Отошел ко Господу Максим Павлович Сырников. Великий русский кулинар, теоретик и практик. Историк русской кухни и защитник чести русской культуры. Пламенный русский патриот. Человек огромного ума, отзывчивости и доброты, всегда готовый помочь, подсказать, подправить написал Егор Холмогоров

Публицист называл Максима Сырникова воином за русскую кухню, романтиком монастырских щей и бабушкиных пирогов. Несмотря на неприятие московской гастрономической тусовки, Сырников был признанной величиной в России, его приглашали на фестивали и мастер-классы по всей стране.

Несколько дней назад кулинар просил молиться за его здоровье и сообщил, что сбежал из больницы.

Холмогоров отметил, что кончина Сырникова - огромная потеря для русской культуры и патриотического движения, и призвал сохранить его наследие.