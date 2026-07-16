Москва16 июлВести.Десятки человек пришли на прощание с народным артистом РФ Юрием Смирновым в Театр на Таганке. В интервью ИС "Вести" они рассказали, каким запомнили актера.
Зрители театра назвали его уход большим ударом. Юрия Смирнова запомнили, как великолепного актера, очень скромного, добрейшего человека.
Это очаровательный человек с удивительным чувством юмора. Он многому меня научил в творческом смысле в профессии. Мне посчастливилось выходить с ним на одну сцену, участвовать в одних спектаклях, и я ему очень благодарна. И сейчас очень жалею, что не успела ему этого сказатьрассказала актриса Театра на Таганке Татьяна Мужжухина
Артист был потрясающий, человек неординарный, мощный русский характер. Влился в любимовскую труппу легендарную и стал бриллиантом в этом удивительном ожерелье Таганки XX-XXI вековвспомнил об актере заслуженный артист России Тимур Базинский
Юрий Смирнов скончался в субботу, 11 июля, на 88-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стал инсульт. После церемонии прощания актера похоронят на Троекуровском кладбище.