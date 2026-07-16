"Мощный русский характер": в Москве прощаются с артистом Смирновым Десятки человек пришли проститься с народным артистом РФ Юрием Смирновым

Москва16 июл Вести.Десятки человек пришли на прощание с народным артистом РФ Юрием Смирновым в Театр на Таганке. В интервью ИС "Вести" они рассказали, каким запомнили актера.

Зрители театра назвали его уход большим ударом. Юрия Смирнова запомнили, как великолепного актера, очень скромного, добрейшего человека.

Это очаровательный человек с удивительным чувством юмора. Он многому меня научил в творческом смысле в профессии. Мне посчастливилось выходить с ним на одну сцену, участвовать в одних спектаклях, и я ему очень благодарна. И сейчас очень жалею, что не успела ему этого сказать рассказала актриса Театра на Таганке Татьяна Мужжухина

Артист был потрясающий, человек неординарный, мощный русский характер. Влился в любимовскую труппу легендарную и стал бриллиантом в этом удивительном ожерелье Таганки XX-XXI веков вспомнил об актере заслуженный артист России Тимур Базинский

Юрий Смирнов скончался в субботу, 11 июля, на 88-м году жизни​​​. Предположительно, причиной смерти стал инсульт. После церемонии прощания актера похоронят на Троекуровском кладбище.