Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народного артиста России Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Москва16 июл Вести.Народного артиста России, актера Театра на Таганке Юрия Смирнова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли десятки человек, в том числе – коллеги и поклонники его творчества.

Могила Смирнова расположена в месте, которое называют аллеей деятелей искусств, рядом покоятся народная артистка РФ Екатерина Жемчужная и народная артистка РСФСР Зоя Зелинская.

Юрий Смирнов скончался в субботу, 11 июля, на 88-м году жизни​​​. Предположительно, причиной смерти стал инсульт.