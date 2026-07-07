Прощание с Екатериной Жемчужной проходит в цыганском театре "Ромэн" В цыганском театре "Ромэн" прощаются с Екатериной Жемчужной

Москва7 июл Вести.В Московском музыкально-драматическом цыганском театре "Ромэн" проходит церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, передает ТАСС.

На его сцене актриса служила больше 60 лет. Она также снималась в таких известных советских фильмах, как "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Цыганка Аза" и других.

В здании театра собираются родные, коллеги и поклонники актрисы. Они приносят цветы, чтобы почтить ее память говорится в сообщении

В фойе установлен портрет Екатерины Жемчужной с букетом гвоздик. Венки на церемонию прощания прислали, в том числе, Министерство культуры, ГИТИС и другие учреждения культуры.

Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков в телеграмме Союза кинематографистов России, которую на церемонии прощания зачитал внук актрисы Андрей, выразил уверенность, что роли Жемчужной на экране "войдут в сокровищницу отечественной культуры и энциклопедию актерского мастерства".

Перед погребением пройдет отпевание. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище столицы.

Екатерина Жемчужная скончалась 3 июля на 83 году жизни из-за тромбоэмболии.