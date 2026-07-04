Москва4 июл Вести.Прощание с народной артисткой РФ Екатериной Жемчужной пройдет во вторник, 7 июля, в театре "Ромэн". После отпевания в церкви актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Николая Сергиенко.

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Седьмого числа приводятся в сообщении слова худрука

Екатерина Жемчужная скончалась 3 июля на 83-м году жизни. Актриса известна по фильмам "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Чардаш Монти", "Цыганка Аза". Долгие годы она служила в театре "Ромэн".