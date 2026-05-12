Москва12 маяВести.Церемония прощания с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
В прощальном зале Троекуровского кладбища состоялось прощание и отпевание. Церемонию посетили заслуженный артист России Сергей Пенкин, народный артист РФ Игорь Бочкин, певец Игорь Наджиев и другиеговорится в сообщении агентства
Ненашева скончалась 4 мая. Известной артистке и победительнице многочисленных конкурсов было 85 лет.