Актрису Галину Ненашеву похоронили на Троекуровском кладбище

Москва12 мая Вести.Церемония прощания с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой прошла в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В прощальном зале Троекуровского кладбища состоялось прощание и отпевание. Церемонию посетили заслуженный артист России Сергей Пенкин, народный артист РФ Игорь Бочкин, певец Игорь Наджиев и другие говорится в сообщении агентства

Ненашева скончалась 4 мая. Известной артистке и победительнице многочисленных конкурсов было 85 лет.