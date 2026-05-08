Москва8 маяВести.Заслуженная артистка РФ Галина Ненашева будет похоронена на Троекуровском кладбище. Церемония прощания состоится 12 мая, сообщает ТАСС.
Начало мероприятия – в 12.00 мск.
Галину Ненашеву похоронят 12 мая на Троекуровком кладбище. Церемония пройдет в прощальном зале в 12.00 в этот же деньсказано в материале
Ненашева скончалась 4 мая. Известной певице и победительнице многочисленных конкурсов было 85 лет.
В январе 2026 года сообщалось о ее госпитализации. Согласно информации источников, она оказалась в медицинском учреждении с нестабильной стенокардией.