Москва13 июл Вести.Причиной смерти народного артиста России Юрия Смирнова, предварительно, мог стать инсульт, передает ТАСС со ссылкой на семью актера.

Отмечается, что пока говорить об этом с точностью нельзя, так как результаты судебно-медицинской экспертизы еще неизвестны.

У Юрия Николаевича однажды уже был инсульт, тогда он лежал в реанимации. Сейчас главное подозрение также падает на инсульт, но медики еще работают приводит агентство слова своей собеседницы

Народный артист РФ, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов умер 11 июля на 88-м году жизни. Похороны пройдут 16 июля, в четверг, на Троекуровском кладбище.