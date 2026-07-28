20 Minutos: Испания не справляется с лесными пожарами без российских вертолетов

Испания не справляется с лесными пожарами без российских вертолетов 20 Minutos: Испания не справляется с лесными пожарами без российских вертолетов

Москва28 июл Вести.Испания без российских вертолетов "Камова" не справляется с лесными пожарами. Об этом пишет газета 20 Minutos.

По информации источника, нынешние машины способны набирать на 25-30% меньше воды, чем аналоги, используемые несколько лет назад.

Как пишет издание, российские машины, способные сбрасывать от 4 тыс. до 5 тыс. литров воды при борьбе с огнем были лучшими в своем классе для тушения пожаров, однако из-за санкций против России в Европе их практически перестали использовать.

При этом американские аналоги Chinook и Black Hawk требуют оформления специального разрешения и обходятся гораздо дороже в эксплуатации, отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что лесные пожары, бушующие в Испании, вынудили власти эвакуировать или рекомендовать не покидать свои дома более 170 тысячам человек.