BZ: в Европе не могут использовать российские вертолеты для тушения пожаров

Санкции оставили Евросоюз без российских пожарных вертолетов Ка-32 BZ: в Европе не могут использовать российские вертолеты для тушения пожаров

Москва28 июл Вести.Страны Европейского союза не могут применять российские вертолеты Ка-32 для тушения разрушительных лесных пожаров из-за введенных санкций в отношении Москвы. Об этом пишет Berliner Zeitung.

До 2024 года Ка-32 успешно применялись в тушении лесных пожаров, но теперь уже нет. Санкции мешают покупке запасных частей и техническому обслуживанию отмечается в публикации

В результате европейским странам пришлось вывести из эксплуатации самолеты, способные быстро набирать воду и доставлять ее на труднодоступные территории, говорится в сообщении.

Авторы материала также добавили, что власти Испании безуспешно пытались добиться смягчения ограничений в данном вопросе, а в Бельгии призывали к покупке европейских аналогов вертолета, однако инициатива провалилась.

Ранее сообщалось, что лесные пожары на юго-западе Франции вынудили 220 тысяч человек покинуть дома.