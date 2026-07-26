Филиппо заявил, что санкции против РФ мешают Испании применять Ка-32 при пожарах Филиппо: антироссийские санкции мешают Испании применять Ка-32 при пожарах

Москва26 июл Вести.Европейские санкции против России не позволяют Испании привлекать российские вертолеты Ка-32 для борьбы с огнем. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Антироссийские санкции ЕС мешают Испании использовать свои лучшие вертолеты для борьбы с масштабными пожарами вокруг Мадрида написал Филиппо в соцсети X

По его словам, Евросоюз приносит людей в жертву из-за "глупой русофобской идеологии".

Согласно сообщению политика, речь идет о примерно 10 вертолетах, которые находятся в собственности частных компаний Испании. По информации Филиппо, в 2022 году Европейское агентство безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификата на эти вертолеты, а санкции ЕС от 2024 года лишили владельцев возможности заказывать к ним запчасти и приглашать российских специалистов.

24 июля был объявлен режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила из-за природных пожаров. 25 июля из-за возгораний эвакуировали более 60 тыс. человек.