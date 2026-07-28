Москва28 июлВести.Лесные пожары, бушующие в Испании, вынудили власти эвакуировать или рекомендовать не покидать свои дома более 170 тысячам человек. Об этом сообщает локальная газета ABC.
По данным издания, возгорания в провинциях Авила и Толедо, распространившиеся на автономное сообщество Мадрид, потребовали эвакуации 63 152 жителей из 14 муниципалитетов. Еще 27 797 человек получили предписание оставаться в своих жилищах.
Помимо этого, природные пожары в провинции Кастельон привели к эвакуации 16 тысяч человек, тогда как 65 тысяч граждан были проинструктированы не покидать дома.
Ранее сообщалось о 60 тысяч эвакуированных. Огонь уже охватил около 20 тысяч гектаров.