В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 170 тысяч человек

Число эвакуированных из-за лесных пожаров в Испании превысило 170 тысяч В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 170 тысяч человек

Москва28 июл Вести.Лесные пожары, бушующие в Испании, вынудили власти эвакуировать или рекомендовать не покидать свои дома более 170 тысячам человек. Об этом сообщает локальная газета ABC.

По данным издания, возгорания в провинциях Авила и Толедо, распространившиеся на автономное сообщество Мадрид, потребовали эвакуации 63 152 жителей из 14 муниципалитетов. Еще 27 797 человек получили предписание оставаться в своих жилищах.

Помимо этого, природные пожары в провинции Кастельон привели к эвакуации 16 тысяч человек, тогда как 65 тысяч граждан были проинструктированы не покидать дома.

Ранее сообщалось о 60 тысяч эвакуированных. Огонь уже охватил около 20 тысяч гектаров.