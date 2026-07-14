BFMTV: пожар в лесу под Парижем охватил почти 2 тыс. га

Пожар в лесу под Парижем распространился почти на 2 тыс. га BFMTV: пожар в лесу под Парижем охватил почти 2 тыс. га

Москва14 июл Вести.Пожар в лесном массиве Фонтенбло под Парижем охватил почти две тысячи гектаров. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В ликвидации огня участвуют 850 пожарных, а также несколько единиц спецавиации.

Пожарные объявили утром, что два действующих очага пожара в лесу Фонтенбло охватили в общей сложности 1920 гектаров говорится в сообщении

По словам главы МВД Франции Лорана Нуньеса, в районе лесного массива Фонтенбло под Парижем из-за продолжающегося с 12 июля пожара были эвакуированы около 900 человек.

Ранее сообщалось, что власти департамента Восточные Пиренеи на юго-западе Франции приняли решение об эвакуации порядка 10 тысяч человек из-за масштабного лесного пожара.