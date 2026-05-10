Мощный пожар вспыхнул у французского аэропорта "Шарль-де-Голль" Parisien: у аэропорта "Шарль-де-Голль" во Франции бушует мощный пожар

Москва10 мая Вести.Недалеко от аэропорта "Шарль-де-Голль" во Франции вспыхнул мощный пожар. В тушении было задействовано около 60 пожарных. Об этом пишет Parisien со ссылкой на пожарные службы.

По данным газеты, возгорание произошло на складском помещении. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пострадавших в результате инцидента нет.