Москва23 апрВести.В Иванове произошел крупный пожар в производственном здании. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Загорелось помещение на улице Сосновая, 28.
Произошло возгорание на кровле производственного здания. Площадь пожара составляет 1 000 кв. муточняется в канале ведомства в мессенджере MAX
К тушению огня привлечены 46 спасателей и 17 единиц техники.
Ночью 23 апреля правительство Ивановской области предупредило об опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Росавиация приостановила полеты в местном аэропорту.