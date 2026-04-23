Москва23 апрВести.В Иванове произошел крупный пожар в производственном здании. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Загорелось помещение на улице Сосновая, 28.

Произошло возгорание на кровле производственного здания. Площадь пожара составляет 1 000 кв. м

уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

К тушению огня привлечены 46 спасателей и 17 единиц техники.

Ночью 23 апреля правительство Ивановской области предупредило об опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Росавиация приостановила полеты в местном аэропорту.