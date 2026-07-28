Во Владимире на площади 2 тыс. квадратов тушат пожар на складе стройматериалов

Крупный пожар вспыхнул на складе стройматериалов во Владимире Во Владимире на площади 2 тыс. квадратов тушат пожар на складе стройматериалов

Москва28 июл Вести.Пожар на площади 2 тыс. кв.м. вспыхнул на складе стройматериалов во Владимире, идет тушение. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

Складские помещения расположены на ул. Гастелло, 8а.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание на складе стройматериалов. Предварительная площадь пожара составляет 2 тыс. кв.м говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.

В ликвидации огня задействованы более 40 человек и 13 единиц техники.