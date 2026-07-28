Москва28 июлВести.Открытое горение ликвидировано на складе стройматериалов во Владимире, где вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел в складских помещениях на ул. Гастелло, 8а. Отмечалось, что тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.
Сообщение о загорании … поступило в 14.50 [мск]. В 16.44 пожар был локализован на площади 2500 кв. м… Объявлена ликвидация открытого горения.. Из здания были эвакуированы 300 человек. Информации о пострадавших не поступалоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
К тушению огня привлечены 95 человек и 30 единиц техники.