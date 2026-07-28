Открытое горение ликвидировано на складе стройматериалов во Владимире

Открытое горение ликвидировано на складе во Владимире Открытое горение ликвидировано на складе стройматериалов во Владимире

Москва28 июл Вести.Открытое горение ликвидировано на складе стройматериалов во Владимире, где вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел в складских помещениях на ул. Гастелло, 8а. Отмечалось, что тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.

Сообщение о загорании … поступило в 14.50 [мск]. В 16.44 пожар был локализован на площади 2500 кв. м… Объявлена ликвидация открытого горения.. Из здания были эвакуированы 300 человек. Информации о пострадавших не поступало говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

К тушению огня привлечены 95 человек и 30 единиц техники.