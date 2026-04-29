Крупный пожар бушует на артиллерийском полигоне в Нидерландах

Сильный пожар возник на военном полигоне в Нидерландах Крупный пожар бушует на артиллерийском полигоне в Нидерландах

Москва29 апр Вести.Крупный пожар возник на артиллерийском полигоне в Нидерландах, издалека виден густой дым, запах дыма ощущается в Амстердаме, сообщает портал Nu.nl.

ЧП произошло в провинции Гелдерланд.

С полудня сегодняшнего дня в военном тренировочном лагере… бушует крупный лесной пожар. Дым виден на большой территории отмечается в сообщении

По данным портала, причины возгорания неизвестны, но в момент начала пожара на полигоне шли военные учения, заявил представитель жандармерии.

Тушение огня может занять несколько дней. Для ликвидации пожара задействованы уже пять вертолетов.

В районе ЧП распространяется облако густого белого дыма, закрыт участок трассы, а запах дыма дошел до Амстердама.