Москва29 апрВести.Крупный пожар возник на артиллерийском полигоне в Нидерландах, издалека виден густой дым, запах дыма ощущается в Амстердаме, сообщает портал Nu.nl.
ЧП произошло в провинции Гелдерланд.
С полудня сегодняшнего дня в военном тренировочном лагере… бушует крупный лесной пожар. Дым виден на большой территорииотмечается в сообщении
По данным портала, причины возгорания неизвестны, но в момент начала пожара на полигоне шли военные учения, заявил представитель жандармерии.
Тушение огня может занять несколько дней. Для ликвидации пожара задействованы уже пять вертолетов.
В районе ЧП распространяется облако густого белого дыма, закрыт участок трассы, а запах дыма дошел до Амстердама.