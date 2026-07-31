Рядом с засекреченной "Зоной 51" в американской Неваде возник пожар

На принадлежащем военным испытательном полигоне в Неваде возник природный пожар Рядом с засекреченной "Зоной 51" в американской Неваде возник пожар

Москва31 июл Вести.На закрытой территории испытательного и тренировочного полигона американских Военно-воздушных сил (NTTR), также известном как "Зона 51", зафиксирован крупный природный пожар, сообщило Бюро по управлению государственными и общественными землями США.

Площадь возгорания на объекте, находящемся в округе Линкольн (штат Невада), составила примерно 54 квадратных километров. Пожар возник после удара молнии, распространению огня способствуют неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, высокая температура воздуха и низкая влажность, говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, погодные условия, которые также могут сопровождаться грозами, сохранятся до 4 августа, что может способствовать дальнейшему распространению пожара.

"Зона 51" — это засекреченная авиабаза ВВС США, расположенная в пустыне штата Невада в 134 километрах от Лас-Вегаса. Она получила известность как объект многочисленных теорий заговора.

В начале июня таблоид New York Post сообщил, что американские военные использовали ракету стоимостью полмиллиона долларов для того, что сбить воздушный шар бойскаутов, который военные ошибочно приняли за НЛО.