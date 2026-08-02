FT: в Неваде открыли крупнейшее в США месторождение вольфрама FT: в США открыли крупнейшее в стране месторождение вольфрама

Москва2 авг Вести.Крупнейшее в США месторождение вольфрама открыто в штате Невада, сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на сообщение от добывающей компании 3 Proton Lithium.

Добывающая компания [3 Proton Lithium] заявила, что обнаружила крупнейшее в Америке месторождение вольфрама отмечает FT

На новом месторождении, расположенном в Пустыне Большого Бассейна в Неваде, залегает 1,78 млн тонн вольфрама. Общая стоимость металла на месторождении составляет $152 млрд, уточняет FT.

Между тем добыча вольфрама на этом месторождении затруднена в связи с тем, что американское космическое агентство НАСА использует часть территории месторождения для тестирования спутниковых инструментов. НАСА пока блокируют добычу, однако 3 Proton Lithium продолжает добиваться разрешения на добычу вольфрама.