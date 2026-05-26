Москва26 мая Вести.США вынуждены искать вольфрам по всему миру для производства оружия. Китай занимает первое место по добыче вольфрама, а рудники в самих США полностью выработаны более 10 лет назад, сообщает телеканал NBC News.

США ведут войну против Ирана и стремительно расходуют запасы высокотехнологичного оружия и боеприпасов. Для восполнения запасов требуется сверхпрочный металл вольфрам, в производстве и очистке которого доминирует Китай, что заставляет США отчаянно искать вольфрам в других местах. В США нет действующих вольфрамовых рудников с 2015 года отмечает NBC News

Главную ставку США делают на возобновление добычи вольфрама на старых шахтах в Южной Корее. Так, американская компания Almonty Industries вновь открыла в марте рудник Сангдонг, заброшенный более 30 лет назад из-за импорта дешевого металла из Китая. Рудник станет одним из крупнейших источников вольфрама в мире за пределами Китая, уточняет телеканал.

Вольфрам незаменим для США, поскольку его применяют при производстве истребителей, бетонобойных бомб, бронебойных снарядов и ракетных комплексов, в том числе Tomahawk и Patriot.