NYT: сыновья Трампа получат прибыль от сделки по добыче вольфрама с Казахстаном

В США заявили, что семья Трампа выиграла от сделки с Казахстаном NYT: сыновья Трампа получат прибыль от сделки по добыче вольфрама с Казахстаном

Москва28 июн Вести.Американский лидер Дональд Трамп заключил с Казахстаном многомиллиардную сделку по добыче вольфрама, которая принесет прибыль его сыновьям и детям американского министра торговли Говарда Лютника. Об этом пишет газета The New York Times.

Ситуация связана с компанией Kaz Resourses, которая займется разработкой крупного месторождения. Администрация американского лидера уже одобрила предварительные заявки на получение финансирование в размере до 1,6 млрд долларов.

Их сыновья (Трампа и Лютника. - Прим. ред.) начали вести дела с партнерами в рамках сделки, которую вели их отцы, продолжая тенденцию обогащения сказано в материале

Авторы материала пишут, что соглашение с Казахстаном было окончательно подписано 6 ноября, через шесть дней после инвестиций с участием сыновей Трампа и их партнеров.

По информации газеты, схема не является исключительной, так как одна или обе семьи имеют финансовые связи как минимум с 14 компаниями, сотрудничающим с властями по важным сделкам в горнодобывающей отрасли.

27 июня эксперт РАНХиГС и СберУниверситета Екатерина Москвина заявила ИС "Вести", что разработка национальной платформы искусственного интеллекта (НПИИ) в Казахстане проходит при поддержке американских партнеров. Для них проект может стать возможностью закрепить свои стандарты в регионе, полагает эксперт.