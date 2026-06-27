США применяют техдипломатию для продвижения "своих стандартов" в Казахстане Эксперт: через техдилпоматию США внедряют "свои стандарты" в Казахстане

Москва27 июн Вести.Разработка национальной платформы искусственного интеллекта (НПИИ) в Казахстане проходит при поддержке американских партнеров. Для них проект может стать возможностью закрепить свои стандарты в регионе. Об этом заявила ИС "Вести" эксперт РАНХиГС и СберУниверситета в области внедрения ИИ в госсекторе Екатерина Москвина.

Профильное ведомство Казахстана заключило стратегическое партнерство для запуска исследовательской лаборатории. Текущее сотрудничество - это взаимовыгодный обмен ресурсами. Схема строится на разделении ответственности, отметила эксперт.

Это смена бизнес-модели странового характера. Когда Казахстан предоставляет землю, энергию и связь, американский партнер дает капитал и клиентов, NVIDIA предоставляет возможности доступа к своей IT-инфраструктуре, экосистемам. Каждый вкладывает то, что есть. Что это предоставляет Казахстану? А это пересобирает полностью модель перехода экономики Казахстана от сырьевой модели к модели экономики данных, становясь сильным игроком на рынке искусственного интеллекта с высокими мощностями. Что это предоставляет США? В прямом смысле это технологическая дипломатия, которая дает им возможности закрепить на другом континенте свои стандарты экосистемы в стратегическом регионе и фактически сохранить контроль над теми, кто им будет пользоваться сказала Москвина

Отечественные нейрочипы показывают качество, сравнимое с американской компанией, крупным разработчиком графических процессов и систем на чипе NVIDIA.