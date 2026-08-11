Страны НАТО тестируют на Украине военную нейросеть Производитель дрондетекторов Садовник: НАТО тестирует на Украине ИИ для БПЛА

Москва11 авг Вести.Североатлантический альянс приступил к тестированию военной нейросети для ударных дронов ВСУ на Украине. Об этом рассказал замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник.

В беседе с РИА Новости он отметил, что о начале использование платформы Brave1 Dataroom подтверждает старт практического применения алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Она была создана совместно с американской компанией Palantir с целью обучения и тестирования военных моделей ИИ.

НАТО собирает большой датасет. … Датасет, очевидно, собран по паттернам реакции, ответных действий, структуре и скорости принятия решений. О применении ИИ свидетельствует использование ударных БПЛА Hornet с системой компьютерного зрения и автоматического сопровождения цели сообщил Садовник

Военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов ранее подчеркнул, что компании Запада нашли на Украине идеальный полигон для тестирования и отработки применения создаваемых ими боевых систем с использованием ИИ.

Он также заявил, что Украина превратилась в полигон для испытания западных военных технологий. По его словам, киевский режим вынужден переносить свои военные производства в приграничные страны НАТО.