Главком войск НАТО в Европе заявил готовности альянса к войне дронов Гринкевич: войска НАТО готовы к войнам дронов, как в украинском конфликте

Москва24 июл Вести.Верховный главнокомандующий войсками НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил о готовности сил альянса к новым вызовам, в том числе к войне беспилотников, как это происходит в украинском конфликте.

По его словам, боевая тактика с использованием беспилотников, средства радиоэлектронной блокады (РЭБ) внедряется в военную доктрину надо, и они учатся этому у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Я думаю, ответ в том, что мы к этому готовы. Мы каждый день учимся у украинцев — как они справляются с этим.«И технологии и тактика, честно говоря, развиваются очень быстро. Поэтому нам необходимо поддерживать постоянный контакт с теми, кто находится на передовой, чтобы понимать ситуацию приводит слова Гринкевича Business Insider

Ранее военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский сообщил ИС "Вести", что силы НАТО столкнулись с серьезным дефицитом ракет Patriot из-за поставок боеприпасов киевскому режиму.