BI: в НАТО усомнились в эффективности стратегии по накоплению БПЛА

BI: НАТО может остаться с запасами устаревшего оружия из-за накопления дронов BI: в НАТО усомнились в эффективности стратегии по накоплению БПЛА

Москва10 июл Вести.Стратегия НАТО по накоплению крупных запасов беспилотников может оказаться бесполезной для обеспечения готовности альянса к возможному конфликту в будущем. Об этом сообщило издание Business Insider (BI).

Помощник генерального секретаря НАТО по инновациям в оборонной промышленности и вооружениям Тарья Яакола порекомендовала альянсу перейти к новым моделям сотрудничества с оборонной промышленностью, закупая маленькие партии дронов.

Нам необходимо изменить подход к закупкам цитирует ее издание

Начальник генштаба немецкого бундесвера Карстен Бройер также раскритиковал стратегию НАТО по массовому накоплению дронов.

Можем ли мы вообще говорить о миллионах, если к 2029 году эти миллионы могут уже устареть? приводятся в публикации слова Бройера

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Североатлантического альянса проводят милитаризацию, чтобы накачать главу киевского режима Владимира Зеленского оружием. Он подчеркнул, что все это закончится их поражением.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Евросоюз постепенно превращается из экономического объединения в экономико-военный блок, понимая, что больше не может рассчитывать на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.