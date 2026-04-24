"Новая" НАТО не обрадует Россию Эксперт Тренин: НАТО, которая появится после трансформации, не обрадует РФ

Москва24 апр Вести."Новая" НАТО, которая появится после текущей трансформации, не обрадует Россию. Такое мнение ИС "Вести" озвучил директор Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Дмитрий Тренин.

Он объяснил, что новая стратегия ЕС включает в себя становление равным США партнером по НАТО.

Кризис НАТО серьезен, но та НАТО, которая может выйти из этого кризиса, или та конфигурация военно-политическая в Европе, которая может сложиться в результате этого кризиса, нас вполне вероятно, не обрадует. То есть, если взять формулу [президента Финляндии Александра] Стубба, то он фактически говорит о новом прочтении трансатлантического союза, новой конфигурации этого Союза. Не союз Америки и некоторого количества отдельных европейских государств, а союз двух партнеров: североамериканского или, скажем, только Соединенных Штатов Америки и, возможно Европы плюс Канады рассказал Тренин

Ранее Тренин заявил, что европейский ВПК может создать большие проблемы для России. Эксперт также призвал готовиться к серьезному противостоянию с Евросоюзом.