Тренин: отношения между Россией и Европой в обозримом будущем не улучшатся

Эксперт заявил, что отношения с Европой в обозримом будущем не улучшатся Тренин: отношения между Россией и Европой в обозримом будущем не улучшатся

Москва24 апр Вести.Не стоит ожидать улучшения отношений РФ и Европы в ближайшее время. Такое мнение ИС "Вести" озвучил директор Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Дмитрий Тренин.

Он подчеркнул, что надежды на решение вопросов дипломатическим путем – иллюзия, которая не имеет связи с реальностью.

Наши отношения с Европой в обозримом будущем не улучшатся. И любые надежды на то, что можно достучаться, что можно дипломатическим путем какого-то образа решить эту проблему – иллюзии, которые не основаны на реальной действительности. Мы, к сожалению, должны принять как данность, что Европа стала нашим актуальным главным противником, и эта ситуация продлится неопределенно долгое время рассказал Тренин

Ранее политолог Юрий Светов предсказал истерику в ЕС в случае, если РФ приедет на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами.