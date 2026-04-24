Ремчуков: в ближайшие 10 лет разрядки в отношениях РФ и Европы не будет

Ремчуков заявил, что в ближайшие 10 лет между РФ и Европой разрядки не будет Ремчуков: в ближайшие 10 лет разрядки в отношениях РФ и Европы не будет

Москва24 апр Вести.Разрядки в отношениях между Россией и Европой в ближайшее десятилетие не будет. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

По его словам, вложение Россией денег в свое перевооружение и совершенствование военно-промышленного комплекса Европа рассматривает как риск для себя.

Для России то, что теперь граница НАТО, Финляндия, Швеция, там Польша, приблизилась максимально, – это тоже фактор нестабильный. Так что на 10 лет ближайшие я не вижу никакой разрядки в отношениях. Уже Германия объявила там 500 миллиардов евро расходов на оборону. И это только сейчас говорят: "Первый шаг. Давайте еще". Представляете, присосаться к бюджету в 500 миллиардов… Поэтому будут усиливаться вот эти милитаристские настроения. Я не думаю, что Россия хочет, что Россия готова или Россия мечтает начинать, ну, прямую какую-то войну со странами НАТО. У нас нет интереса начинать прямые военные действия против стран НАТО сказал Ремчуков

Ранее генеральный директор "Независимой газеты" заявил, что политическая роль Евросоюза падает буквально на глазах.