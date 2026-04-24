Ремчуков заявил, что политическая роль Евросоюза падает на глазах Ремчуков: политическая роль Евросоюза падает на глазах

Москва24 апр Вести.Политическая роль Евросоюза падает буквально на глазах. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

По его словам, мир требует быстрых политических решений, а европейцы должны советоваться.

Политическая роль Евросоюза падает прямо буквально на глазах… Вот этот авторитарный стиль, который привнес [президент США Дональд] Трамп в отношения с европейцами, он оказался абсолютно неприемлем для европейцев, а для Трампа тогда стали неприемлемы и европейцы сказал Ремчуков

Ранее генеральный директор "Независимой газеты" заявил, что взгляд Трампа на международное право – это главная проблема для мира.