Москва24 апрВести.Политическая роль Евросоюза падает буквально на глазах. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.
По его словам, мир требует быстрых политических решений, а европейцы должны советоваться.
Политическая роль Евросоюза падает прямо буквально на глазах… Вот этот авторитарный стиль, который привнес [президент США Дональд] Трамп в отношения с европейцами, он оказался абсолютно неприемлем для европейцев, а для Трампа тогда стали неприемлемы и европейцысказал Ремчуков
Ранее генеральный директор "Независимой газеты" заявил, что взгляд Трампа на международное право – это главная проблема для мира.