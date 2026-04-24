Эксперт призвал всерьез готовиться к противоборству с Европой Эксперт Тренин: нужно всерьез готовиться к противостоянию с Европой

Москва24 апр Вести.Пренебрежительное отношение к Европе является ошибкой, нужно всерьез готовиться к противостоянию с Брюсселем. Такое мнение ИС "Вести" озвучил директор Института мировой военной экономики и стратегии Высшей школы экономики Дмитрий Тренин.

Он добавил, что европейский ВПК может создать для РФ серьезные проблемы.

Мы привыкли к Европе относиться очень так пренебрежительно, свысока. Мы их высмеиваем. Наверное, лидеры европейских стран или те, кто занимает должности лидеров европейских стран, не заслуживают очень большого уважения. Но европейский политический класс, европейские государственные машины работают достаточно профессионально. У Европы мощный военно-промышленный комплекс, он пока разбит, но он в состоянии создать очень серьезные проблемы для нас в обозримом будущем. Так что к противостоянию с Европой нужно готовиться всерьез рассказал Тренин

Ранее Тренин заявил, что фундаментом для современного Евросоюза стала поддержка Киева, а также мифы о российской угрозе.