Стрингер: НАТО следует застрелиться, если альянс не обгонит РФ по числу дронов

Москва27 мая Вести.НАТО следует застрелиться, если страны-участницы альянса не смогут произвести больше беспилотников и снарядов, чем Россия. Об этом заявил замглавкома сил НАТО в Европе, британский маршал авиации Джон Стрингер. Его слова приводит издание UK Defence Journal.

Если мы не можем сделать это в 32 странах, то, честно говоря, нам следует застрелиться сказал он на проходящем в Риге мероприятии по беспилотным технологиям

Стрингер предупредил, что одних только инвестиций в беспилотники недостаточно без соответствующих инвестиций в системы связи, целеуказания, разведки и управления.

Вы можете купить сколько угодно беспилотников, но если вы не инвестировали в системы связи и информации, целеуказания, разведки и управления, то у вас фактически нет сбалансированных сил добавил он

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Усилилась и разведывательная активность стран НАТО у границ России. Наибольшая активность, по информации Погранслужбы ФСБ, проявляется на арктическом, северо-западном и дальневосточном направлениях, а также в воздушном пространстве над акваториями Черного и Балтийского морей.