Швеция призвала НАТО помогать с наводкой БПЛА ВСУ по целям в России Премьер Швеции призвал НАТО помогать Украине точнее наводить БПЛА на цели в РФ

Москва21 мая Вести.Страны Североатлантического альянса должны помогать Украине лучше наводить беспилотники на цели на территории России. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте шведский премьер отметил, что эти меры помогут избежать попадания дронов в воздушное пространство Прибалтики.

[Мы должны] максимально помогать Украине направлять удары в правильном направлении сказал он

Кристерссон также напомнил, что Швеция намерена достичь целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП к 2030 году. Это станет самым большим ростом военного бюджета в стране со времен холодной войны.

Ранее западные СМИ писали, что пролеты украинских беспилотников вызвали кризис в парламенте Латвии. Несколько политиков, в том числе премьер-министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс, ушли с постов после безуспешного перехвата БПЛА.