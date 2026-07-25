Юрист назвала участников рынка, способных установить нормы права в области ИИ "Технокорпорации": юрист рассказала, кто может прописать нормы права в сфере ИИ

Москва25 июл Вести.Правовые стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ) устанавливают крупные частные корпорации. Правительствам приходится работать "не с контролируемыми структурами, а с технокорпорациями". Об этом заявила ИС "Вести" доктор юридических наук, профессор Президентской академии Кира Сазонова.

Сфера искусственного интеллекта развивается быстрее, чем принимаются законы. Ответственность и формат взаимодействия сторон пока не определены. Раньше нормы права устанавливало исключительно государство. Однако в области искусственного интеллекта есть специфика, отметила юрист.

Государство опирается на государственные научно-исследовательские институты, на государственную технологическую базу и полностью контролирует весь процесс от и до… Искусственный интеллект по-другому начинается… [его развивают] частные корпорации. И одну из них, компанию xAI, возглавляет человек…, [чьи ресурсы сопоставимы c] 23-й экономикой мира, зовут его Илон Маск… [сооснователь и CEO Anthropic] Дарио Амодеи, [генеральный директор компании OpenAI] Сэм Альтман, Илон Маск - все формируют эту сферу, и привносят себя в нее в значительной степени. Государствам придется работать не просто с полностью контролируемыми ими структурами, им придется работать с частными компаниями сказала Сазонова

Примером такого взаимодействия служит компания Palantir Technologies, указала она. Разработчик программного обеспечения стал прибыльным после заключения "крупных господрядов с Пентагоном".