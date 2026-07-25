Москва25 июл Вести.Влияние искусственного интеллекта (ИИ) на международное право "имеет диффузную природу". Об этом заявила ИС "Вести" доктор юридических наук, профессор Президентской академии Кира Сазонова.

По ее словам, изменения уже затрагивают космическое и атомное право, усложнилось правоприменение. Вместе с этим "контейнируемость" правовых институтов открыла интересные возможности для научных исследований.

Искусственный интеллект проникает в поры каждой отрасли. Я абсолютно убеждена, что, скажем, международное авторское право, базирующееся на Бернской конвенции, никогда не будет прежним. Все вот это уже устарело, это надо все пересматривать. Патентное право изменится, потому что сегодня лекарства создает искусственный интеллект. Очень сильно изменится международное гуманитарное право, особенно в контексте так называемого боевого ИИ и того, что связано с появлением автономных боевых систем, которые могут сами принимать решение о жизни и смерти. Это сейчас настолько сложнейший правовой и морально-этический вопрос, что нам здесь просто делать не переделать сказала Сазонова

В эпоху искусственного интеллекта стандарты Всеобщей декларации прав человека "выглядят несколько архаично". Создаются условия, при которых понятие частной жизни может "полностью исчезнуть", добавила юрист.