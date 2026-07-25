Москва25 июл Вести.Правовое поле отстает от темпов появления новых систем искусственного интеллекта, но в настоящее время активно развивается. Например, разработкой стандартов контроля в этой теме займется новая Всемирная организация по сотрудничеству в области ИИ. Об этом заявила ИС "Вести" доктор юридических наук, профессор Президентской академии Кира Сазонова.

Государственные институты "поздно спохватились" реагировать на угрозы, исходящие от ИИ. Ученые и инженеры "не первый год" заявляют о них. О вызове писал и основатель корпорации Palantir в книге "Технологическая республика", указала юрист.

В прошлом году, он [Алекса Карпа] там [в книге] пишет о том, что, если не мы, то кто-то вместо нас. Поэтому главное возглавить сейчас это движение и быть первыми. И, в принципе, все так рассуждают. ... Нужно сказать, что политики спохватились чуть позже, чем все остальные. Если, например, послушать футурологов, людей, которые занимаются искусственным интеллектом, то они все кричат уже несколько лет, что у нас трагедия. Самое ироничное то, что [Сэм] Альтман [генеральный директор компании OpenAI] или Илон Маск два-три года назад собирали подписи для того, чтобы ввести мораторий на изобретения, связанные с искусственным интеллектом, хотя бы на полгода. Чтобы хотя бы немножечко начать соображать, что вообще происходит, и дать время политикам. Но мы видим, что все это осталось в прошлом и сейчас галопирующими темпами все это развивается. ... Буквально на прошлой неделе создалась в Шанхае Всемирная организация в области искусственного интеллекта, и Россия и Китай там участвуют сказала Сазонова

Влияние искусственного интеллекта на международное право "имеет диффузную природу", подчеркнула она.