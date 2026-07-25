Москва25 июл Вести.В эпоху искусственного интеллекта (ИИ) стандарты Всеобщей декларации прав человека "выглядят несколько архаично". Создаются условия, при которых понятие частной жизни может полностью исчезнуть. Об этом заявила ИС "Вести" доктор юридических наук, профессор Президентской академии Кира Сазонова.

Защиту граждан обеспечивают "в рамках национальных юрисдикций". Международные суды по правам человека дают общую правовую рамку. В будущем международное право в области прав человека "изменится безвозвратно". Само понятие частной жизни будет пересмотрено, указала эксперт.

О приватности можно будет забыть. Опять же, [компания] Palantir Technologies… [построила бизнес] на том, что они обратили внимание, как государство собирает огромное количество данных о гражданах… С одной стороны, очень полезно, но это не дает такой выпуклой, объемной 3D-картины… Palantir предложила сделать фактически на каждого цифровой слепок личности. То есть, когда все данные стекаются в единый хаб, и по сути каждый гражданин как на ладони поделилась Сазонова

Правовые стандарты в области ИИ устанавливают крупные частные корпорации. Правительствам приходится работать "не с контролируемыми структурами, а с техно-корпорациями", добавила она.