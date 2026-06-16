Политолог рассказал, как трансформируется западное общество к 2050 году Политолог рассказал, каким станет западное общество через 25 лет

Москва16 июн Вести.К 2050 году западное общество претерпит огромные трансформации, и уже скоро мы перестанем его узнавать. О том, какие перемены ждут США и страны Европы, в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

Политолог отметил, что подход к выборам на Западе за последние 15 лет полностью изменился. Раньше население выбирало политическую программу, теперь – медиа-образ конкретного лидера. Это, в свою очередь, приводит к усилению исполнительной власти и расширению полномочий глав государств.

Весь смысл системы разделения властей различных институтов заключался в том, что один человек должен ограничивать другого, то есть один человек сидит в парламенте, он ограничивает президента или председателя правительства, другой сидит в конституционном суде и оттуда ограничивает этих обоих. А теперь система постепенно будет превращаться в то, что их ограничением будет заниматься цифровой алгоритм уверен Сардарян

Политолог отметил, что США уже сейчас применяют технологии искусственного интеллекта в военном управлении. По мнению эксперта, на следующем этапе ИИ возьмет на себя финансовые вопросы, налоги, бюджет.

Меньше будет человек контролировать человека, и судя по всему, алгоритм будет контролировать человека в большей степени добавил эксперт

Среди других тенденций Сардарян отметил уход от либеральной идеологии к симбиозу различных идейных течений.

Ранее профессор факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко предположил, что по мере милитаризации в Европе будут ограничиваться и гражданские свободы. Эксперт добавил, что в Европе наступает время военной мобилизации общества, которое сменит эпоху "свободы слова" и критики кого угодно.