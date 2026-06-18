Шойгу: Запад начал активно использовать ИИ для проведения "цветных революций" Шойгу: Запад применяет ИИ для выработки сценариев "цветных революций"

Москва18 июн Вести.Запад совершенствует способы внешнего вмешательства в дела суверенных государств, отметил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для газеты "Известия".

В частности, западные страны совершенствуют технологии "цветных революций" с учетом развития цифровой среды и искусственного интеллекта (ИИ). Подобные сценарии представляют собой согласованные извне усилия, нацеленные на смену политических режимов и лишение государств суверенитета без применения прямой военной силы, отметил Шойгу.

Инициаторы смены власти намерены задействовать возможности ИИ в своих геополитических интересах. Так, ИИ помогает исследовать большие объемы данных, искать слабые места в руководящих органах стран-мишеней и готовить подробные планы "цветных революций", подчеркивает Шойгу.

Нейросети задействованы в обработке данных об обстановке в целевых странах, изучении уязвимых мест представителей элит, а также в разработке планов вмешательства.

Применение ИИ позволяет выявлять личные и профессиональные связи граждан, а также изучать их психологические особенности для проведения прицельных информационных кампаний среди различных групп населения, поясняет Шойгу.

По его мнению, типовая схема подобных переворотов состоит из трех этапов.

На первом этапе, который длится от нескольких месяцев до пяти лет, закладывается инфраструктура и создается костяк будущего протестного движения.

Второй, наиболее активный этап подразумевает проведений антиправительственных акций, захват административных зданий и доведение внутриполитического конфликта до необратимого состояния. Этот этап может занимать от нескольких недель до трех лет.

Третий этап заключается в выстраивании новой системы управления государством и экономикой.

Таким образом, своевременное выявление и предотвращение подобных угроз является для России стратегически важной задачей, заключает Шойгу.

Между тем директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о целесообразности блокировки сигналов со спутников потенциальных противников для предотвращения "цветных революций".