Москва18 июнВести.Правящие в странах Запада элиты используют фейки для смены неугодных режимов в так называемых странах-мишенях и наряду с этим создают механизмы манипулирования общественным сознанием. Эти методы применялись во время электоральных процессов Армении в 2018 году и в Венгрии 8 лет спустя.
Об этом в колонке для газеты "Известия" написал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Широко используется распространение через подконтрольные внешним кураторам СМИ и социальные сети фейковых вбросов с целью дискредитации власти (прежде всего на основе обвинений в коррупции), формирования у населения ложного чувства несправедливости и тревогинаписал он
Секретарь российского Совбеза подробно описал используемые Западом методы организации "цветных революций".
Такая практика получила широкое распространение при организации протестов в Армении в 2018 году с целью свержения президента Сержа Саргсяна, при попытках дискредитации руководства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а также по итогам парламентских выборов в Грузии в 2024 году и в ходе избирательной кампании в Венгрии в феврале–апреле 2026 годаобратил внимание Шойгу
Он отметил, что одним из залогов успеха в рамках "цветных революций" становятся промахи, которые допускает руководство "стран-мишеней", а также коррупция и неспособность властей решить давние социально-экономические проблемы.
Это, продолжил Шойгу, провоцирует падение уровня жизни населения, рост социальной и этно-конфессиональной напряженности.
Он также указал, что с утратой руководством "страны-мишени" авторитета активизируются структуры "мягкой силы", которые начинают системно подогревать общественный интерес к резонансным инцидентам в сферах здравоохранения, образования и молодежной политики, а также к ситуации на рынке труда.
Резко возрастает градус информационно-пропагандистских и дезинформационных кампаний, в которые прямо вовлекаются ведущие зарубежные политики и первые лица государств-бенефициаров … Такие негативные процессы фиксировались, например, в Гонконге накануне и в период "зонтичной революции" 2014 года, а также путча в Бенине в декабре 2025 годанапомнил секретарь Совбеза
Среди структур "мягкой силы" важное место занимают неправительственные организации — фонды, аналитические центры, движения волонтеров и квазирелигиозные секты. Организационно и финансово они "замыкаются на министерства иностранных дел и спецслужбы США и их союзников", продолжил Шойгу.
Только в Сербии за последние десять лет их количество (неправительственных организаций – прим. ред.) выросло вдвое, достигнув 38 тысячобратил внимание автор статьи
Кроме этого, Шойгу рассказал о применении Западом цифровых технологий для организации протестов в дружественных России африканских странах.