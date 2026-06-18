Шойгу: фейковые вбросы применялись в Армении в 2018 году и в Венгрии в 2026 году

Шойгу заявил о фейковых вбросах в ходе выборов в Армении и в Венгрии Шойгу: фейковые вбросы применялись в Армении в 2018 году и в Венгрии в 2026 году

Москва18 июн Вести.Правящие в странах Запада элиты используют фейки для смены неугодных режимов в так называемых странах-мишенях и наряду с этим создают механизмы манипулирования общественным сознанием. Эти методы применялись во время электоральных процессов Армении в 2018 году и в Венгрии 8 лет спустя.

Об этом в колонке для газеты "Известия" написал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Широко используется распространение через подконтрольные внешним кураторам СМИ и социальные сети фейковых вбросов с целью дискредитации власти (прежде всего на основе обвинений в коррупции), формирования у населения ложного чувства несправедливости и тревоги написал он

Секретарь российского Совбеза подробно описал используемые Западом методы организации "цветных революций".

Такая практика получила широкое распространение при организации протестов в Армении в 2018 году с целью свержения президента Сержа Саргсяна, при попытках дискредитации руководства Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, а также по итогам парламентских выборов в Грузии в 2024 году и в ходе избирательной кампании в Венгрии в феврале–апреле 2026 года обратил внимание Шойгу

Он отметил, что одним из залогов успеха в рамках "цветных революций" становятся промахи, которые допускает руководство "стран-мишеней", а также коррупция и неспособность властей решить давние социально-экономические проблемы.

Это, продолжил Шойгу, провоцирует падение уровня жизни населения, рост социальной и этно-конфессиональной напряженности.

Он также указал, что с утратой руководством "страны-мишени" авторитета активизируются структуры "мягкой силы", которые начинают системно подогревать общественный интерес к резонансным инцидентам в сферах здравоохранения, образования и молодежной политики, а также к ситуации на рынке труда.

Резко возрастает градус информационно-пропагандистских и дезинформационных кампаний, в которые прямо вовлекаются ведущие зарубежные политики и первые лица государств-бенефициаров … Такие негативные процессы фиксировались, например, в Гонконге накануне и в период "зонтичной революции" 2014 года, а также путча в Бенине в декабре 2025 года напомнил секретарь Совбеза

Среди структур "мягкой силы" важное место занимают неправительственные организации — фонды, аналитические центры, движения волонтеров и квазирелигиозные секты. Организационно и финансово они "замыкаются на министерства иностранных дел и спецслужбы США и их союзников", продолжил Шойгу.

Только в Сербии за последние десять лет их количество (неправительственных организаций – прим. ред.) выросло вдвое, достигнув 38 тысяч обратил внимание автор статьи

Кроме этого, Шойгу рассказал о применении Западом цифровых технологий для организации протестов в дружественных России африканских странах.