Захарова назвала информацию о создании Россией фейков с Пашиняном "вбросом"

Москва22 мая Вести.Информация западных СМИ об операции РФ по дезинформации с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в преддверии выборов в Армении является вбросом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав в своем Telegram-канале видео с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое она назвала настоящим.

Таким образом она прокомментировала публикации западных СМИ, в которых утверждается, что Россия в преддверии выборов в Армении якобы запустила дезинформационную операцию "Матрешка", в рамках которой используются технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов.

На днях произошел очередной мощный вброс под видом якобы "расследования" EUvsDisinfo - пропагандистской структуры ЕС (функционирует в рамках East StratCom Task Force под эгидой внешнеполитической службы Евросоюза), созданной для "борьбы с российской дезинформацией и фейками" написала Захарова

Она привела сводку из материала Euronews, который назвала "информационной отрыжкой", а также прикрепила видео с участием Пашиняна.

Ответственно заявлю: этот ролик никакая операция "Матрешка" придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы примененных технологиях ИИ или бот-сетях. Это Никол Воваевич Пашинян собственной персоной. Поэтому прекратите придумывать фейки про "руку Кремля" добавила Захарова

Между тем ранее в МИД РФ сообщили, что публикация издания-иноагента The Insider о деятельности "агентов Кремля" в Армении служит примером последовательной антироссийской подрывной работы Брюсселя и несет в себе неприкрытую ложь.

Также председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что Пашинян действует подло и непорядочно по отношению к России, выстраивать взаимодействие между странами таким образом нельзя.