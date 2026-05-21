В МИД РФ считают провокацией статью о присутствии "агентов Кремля" в Армении

Москва21 мая Вести.Публикация издания-иноагента The Insider о деятельности "агентов Кремля" в Армении служит примером последовательной антироссийской подрывной работы Брюсселя и несет в себе неприкрытую ложь, заявили в МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, вышеуказанное СМИ "давно превратилось в инструмент медиаманипуляций и лживой антироссийской пропаганды", оно "продолжает генерировать фейки, выполняя соответствующие заказы своих зарубежных кураторов".

Министерство приводит в пример недавнюю статью издания, рассказывающую о том, что агенты Федеральной службы безопасности, Главного разведывательного управления и Службы внешней разведки РФ якобы были направлены в Армению для борьбы с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Приведенные в "расследовании" доводы – не что иное, как неприкрытая ложь и организованная провокация, имеющая целью оказать психологическое давление на российских дипломатов и запугать армянскую общественность перед выборами говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в его Telegram-канале

На Смоленской площади подчеркнули, что авторы материала "не удосужились даже перепроверить информацию, допустив многочисленные фактологические ошибки и неточности", что свидетельствует об их уровне "профессионализма".

Внешнеполитическое ведомство указывает на то, что издание в качестве подтверждения своих тезисов приводит "едва ли заслуживающие доверия "скриншоты" и "выписки" из каких-то документов" и пишет о неких эпизодах в работе "дипломатов со ссылками на "анонимные" источники и иностранные СМИ, которые уже давно запятнали себя откровенной дезинформаций и антироссийской ангажированностью".

Кроме того, авторы иноагентского медиа "в духе шпиономании и неомаккартизма" попытались "разоблачить" Русский дом в Ереване, вменив ему в вину гуманитарные и просветительские проекты в Армении, которыми и должна заниматься данная организация за рубежом, напомнили в МИД России.

Дипломаты разглядели в публикации издания работу по знакомой "методичке", в рамках которой усилия российских ведомств "по развитию и укреплению союзнических отношений между Россией и Арменией" объявляются "операцией спецслужб", а поддержание контактов и проведение культурных мероприятий подаются как вмешательство Москвы во внутренние дела страны.

Российское ведомство также выразило обеспокоенность линией на "дискредитацию армянской оппозиции и общественных деятелей, критикующих руководство республики". По мнению представителей министерства, "любые контакты таких фигур с российской стороной, участие в международных площадках и экспертных мероприятиях автоматически" называются "работой под кураторством российских спецслужб".

В МИД напомнили, что дипломатическая деятельность РФ, которая ведется в полном соответствии с Венской конвенцией 1961 года, не является "вмешательством в предвыборный дискурс Армении", как раз наоборот – "очередной вброс The Insider разжигает истерию в армянском и международном информпространстве".

В заключение министерство заявило, что распространенный материал стал "результатом последовательной антироссийской подрывной работы брюссельских пропагандистов" и что публикация издания рассматривается Москвой как "еще один эпизод кампании по вытеснению России из Южного Кавказа и навязыванию Армении внешних ориентиров вопреки ее собственным национальным интересам".

Ранее министр иностранный дел РФ Сергей Лавров заявил, что российско-армянские отношения остаются близкими и союзническими, но в то же время непростыми, поскольку Запад пытается "подмять" республику под себя.