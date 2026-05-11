Посольство РФ: утверждения Британии о вмешательстве в выборы в Армении нелепы

Москва11 мая Вести.Утверждения правительства Великобритании о якобы российском вмешательстве в парламентские выборы в Армении выглядят нелепо на фоне неоколониальной политики Соединенного Королевства. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Лондоне.

Еще более нелепыми на фоне агитационного западноевропейского десанта в Ереване предстают британские обвинения во вмешательстве в выборы в Армении. Неоколониальная политика Лондона, которая ранее уже способствовала госперевороту в Киеве, теперь нацелена и на Армению сказали в посольстве

В диппредставительстве добавили, что Западу самому стоит перестать вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, "как недавно было сделано в Молдавии и Румынии".

На воре и шапка горит констатировали там

По мнению директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, выборы в Армении будут сфабрикованы в угоду западным партнерам. По его словам, армянские власти не хотят допустить представителей оппозиционных партий в парламент.