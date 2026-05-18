Захарова: визит Макрона и Зеленского в Армению не остался без последствий

Захарова прокомментировала поведение Пашиняна во время предвыборной акции

Москва18 мая Вести.Визиты президента Франции Эммануэля Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского в Ереван не остались без последствий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который во время одной из предвыборных акций вышел из себя и накинулся на женщину. В ответ на ее критику Пашинян выкрикнул, что посетительнице митинга стоит быть благодарной за то, что ей не "сломали голову" в "ближайшем туалете".

Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался – "европейские ценности" на лицо. Или на лице подчеркнула в своем Telegram-канале Захарова

Ранее Пашинян резко высказался о сыне бизнесмена и лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Он пообещал ему "все отрезать", а также назвал его "маньяком".