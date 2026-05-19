Москва19 мая Вести.Напряженная предвыборная борьба в Армении и неуверенность в своих силах являются причиной крайне эмоционального, агрессивного поведения действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Такое мнение выразил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Так он прокомментировал инцидент в ереванском районе Арабкир. Во время предвыборной агитации Пашинян, выдвинутый кандидатом на пост главы правительства от партии "Гражданский договор", вступил в эмоциональную перепалку с местной жительницей, обвинившей его в потере родины и гибели людей.

То, что сейчас показывают, может вызывать только удивление: государственный руководитель, Главнокомандующий армией ведет себя как мелкий истерик, мелкий хулиган, набрасывается на женщин... Почему он так себя ведет? Потому что он не уверен, что у него получится остаться у власти. У него истерика, у него страх страшный считает Багдасаров

Ранее инцидент в Арабкире прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что визиты президента Франции Эммануэля Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского в Ереван не остались без последствий для Пашиняна.

Накануне стало известно, что Пашинян во время предвыборного митинга резко высказался в адрес сына бизнесмена и лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, назвав "маньяком" и пригрозив "все отрезать".

Пашинян занимает пост премьер-министра Армении с 2018 года. В 2021 году он был переизбран. Очередные парламентские выборы в стране пройдут 7 июня 2026 года.