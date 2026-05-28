Шойгу считает, что договор Армении с США похож на помощь в предвыборной кампании

Москва28 мая Вести.Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что заключенный между Арменией и США договор о стратегическом партнерстве похож на помощь в избирательной кампании.

Как отметил Шойгу журналистам, пока нет достаточного числа деталей, чтобы анализировать этот документ. В частности, в России пока не увидели конкретных проработанных направлений стратегического партнерства Еревана и Вашингтона.

Это скорее похоже на такую предвыборную кампанию, или помощь заявил Шойгу журналистам

Во вторник глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами и ряд других документов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в частности, заявлял, что Ереван и Вашингтон проведут совместный проект по исследованию армянских недр на наличие редкоземельных минералов.