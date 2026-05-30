В соглашении США и Армении о редкоземельных металлах увидели предвыборную фикцию Эксперт Евсеев: соглашение США и Армении носит предвыборный характер

Москва30 мая Вести.Соглашение Вашингтона и Еревана, в котором, в частности, шла речь об исследовании армянских недр на наличие редкоземельных минералов, носит исключительно предвыборный характер, чтобы поддержать премьера Армерии Никола Пашиняна. Такое мнение в разговоре с MK.RU высказал заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев.

26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, а также ряд других документов. Позже Пашинян анонсировал совместный проект Еревана и Вашингтона по исследованию недр Армении на наличие редкоземельных минералов.

Это соглашение, думаю, носит исключительно предвыборный характер, чтобы поддержать Никола Пашиняна. Он сам много для этого делает. Заявил, например, что открыто железнодорожное сообщение через Грузию. А теперь Марко Рубио говорит, что будет благоденствие в Армении. Но, вообще-то, во-первых, добыча редкоземельных металлов требует крупных вложений финансовых средств сказал Евсеев

Во-вторых, как напомнил эксперт, Армения когда-то торговала медью, но серьезного экспорта редкоземельных металлов у страны не было. Евсеев добавил, что подписание такого соглашения напоминает ему похожую ситуацию с Украиной, когда Вашингтон и Киев планировали сделку по редкоземельным металлам.

По словам Евсеева, для США самое главное, чтобы Армения стала независима от России, но полностью зависима от Запада. Однако, заменить РФ Запад не сможет. Кроме того, при таком сценарии Ереван понесет очень большие убытки, считает эксперт. И они стране будут мало компенсированы.

Эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак в интервью ИС "Вести" объяснял, что Армения ничего не получит от стратегического партнерства с США, в то время как Штаты смогут укрепить свои позиции в регионе Южного Кавказа.